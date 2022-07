Barbara D'Urso sexy in piscina: gli scatti su Instagram fanno impazzirei fan

Barbara D'Urso in perfetta forma. A 65 anni, la regina di Canale 5 mantiene un fisico perfetto che mostra su Instagram senza filtri. Per combattere le temperature roventi di questi giorni, Barbara si getta in piscina per rinfrescarsi e, come è solita fare, posta alcuni scatti sul suo profilo. Bikini turchese, in pendant con l'acqua, e sorriso: «Ed il sole brucia ancora…..».

Da sempre D'Urso si mostra attenta all'alimentazione e allo sport, infatti negli anni, ha sempre mantenuto un fisico perfetto. Già altre volte , la conduttrice ha postato degli scatti i bikini con l'immancabile hashtag #colcuore, ormai il suo slogan. Pioggia di commenti sotto il suo post da parte dei follower: «La regina dell’estate, una della della bellezza, un fisico da 30enne» scrive un utente seguite da una sfilza di cuori e sorrisi.

Barbara non sembra essere l'unica a sfoggiare un fisico perfetto. Poche ore fa, anche Simona Ventura ha pubblicato una serie di scatti dove in cui mostra il fisico mozzafiato in bikini. Un'estate rovente per tutti i vip, insomma, superata alla grande.