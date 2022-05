Barù e Jessica insieme per la prima volta dopo il Gf Vip: il tenero abbraccio fa impazzire i fan

I fan dei Jerù aspettavano l'incontro tra Jessica Selassiè e Barù da quando è finito il Grande Fratello Vip. I due sono stati intervistati e hanno detto più volte che non si erano ancora mai rivisti ed ecco che spuntano le immagini insieme. L'occasione è stata l'apertura del nuovo locale del nipote di Costantino della Gherardesca a Milano. I due, non senza imbarazzo, sono stati fotografati insieme per la gioia dei fan che hanno mandato in tendenza i Jerù.

APPROFONDIMENTI LE MOTIVAZIONI Gf vip, Barù torna a parlare di Jessica: «Non sono... GF VIP Barù, la verità su Jessica e Victoria Cabello:... SPETTACOLI Lulù Selassiè sbarca su Rai 1? La sorella Jessica in...

Leggi anche > Lulù Selassiè dal Gf Vip sbarca a Rai 1? La sorella Jessica cerca un insegnante di canto

Jessica Selassiè e Barù si sono incontrati

Barù Gaetani ha dichiarato più volte che per la principessa prova solo amicizia. La ragazza, invece, ha dimostrato nel corso del reality di avere un'infatuazione per lui. I fan hanno iniziato a sognare quando i due si sono avvicinati dentro la casa più spiata d'Italia, ma una storia d'amore al momento sembra poco probabile.

SAPPIAMO TUTTI QUAL ERA LA CANZONE GIUSTA PER QUESTO VIDEO, CI HO PENSATO IO 🔉 #jerù pic.twitter.com/SZuwJbTyfa — Angie (@foIksun) May 10, 2022



Jessica Selassiè e Barù si sono incontrati

«Tra me e Jessica Selassié c'è una grande amicizia... Non voglio avere una storia romantica con nessuno», ha ripetuto Barù spegnendo così le speranze della vincitrice dell'ultima edizione del GfVip. «Gli voglio bene e mi piace - ha detto la Selassiè - Tra di noi c’è molta attrazione fisica, sicuramente ho preso una bella cotta per lui. Nella Casa ci sono stati solo bacetti innocui, adesso aspetto il vero bacio appassionato. Dobbiamo conoscerci fuori...».

Jessica Selassiè e Barù si sono incontrati

In occasione dell'inaugurazione del locale i due hanno avuto finalmente modo di rivedersi e abbracciarsi davanti ai flash dei fotografi. E sono finiti anche nelle stories di Giulia Salemi. Jessica è arrivata direttamente da Roma solo per riabbracciare il suo Barù: un saluto cordiale, ma anche tanto imbarazzo.