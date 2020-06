Belen Rodriguez in crisi e lo sfogo social, Simona Ventura le tende la mano: «Pronta ad accettare l'irriconoscenza»

Ultimo aggiornamento: 13:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

fa un lungo post sfogo sul social e a commentare arriva, che la rincuora. Belen Rodriguez è in crisi conclamata col suo ritrovato forse ex marito Stefano De Martino, ora a Napoli per registrare la nuova edizione di Made in Sud.La showgirl, dal suo account social, ha pubblicato quella che sembra una riflessione sulla sua situazione sentimentale: «Ogni uno riceve quel che da? – si chiede la Rodriguez su Instagram - Una frase che non mi hai mai lasciata indiferente, una frase che ha sempre fatto breccia, ma è così per davvero? Cioè se io do amore ne ricevo altrettanto? I dubbi mi assalgono....»”Nel lungo post Belen vorrebbe un ritorno al passato: «Impazzisco ancora per questi gesti che ti raccontano di una generazione che ci precede, ma credo fortemente che le buone maniere devano assolutamente sopravvivere a questa inarrestabile evoluzione, perché sono i dettagli che racconteranno di noi, ogni volta che abbandoneremo una stanza, sono questi gesti che rimarranno impressi, sono le piccole cose che parleranno di te e ti daranno un volto. Quindi io vorrei fare un passo indietro, e soffermarmi alle basi, ai valori, alle uniche cose che contano, vorrei appunto ricevere quel che do? Si potrà fare? Potremo contagiare le persone che ci circondano comportandoci in questo modo idoneo, impregnato di rispetto, di bontà ,mi piace pensare che l’amore si trasforma, che non va mai perduto, l’amore che tu hai dato ritornerà in altre forme, ma sarà sempre amore».Molti i commenti a favore della Rodriguez e, dal passato, arriva anche chi l’ha lanciata nel mondo della tv. A scrivere un commento infatti è proprio Simona Ventura che l’ha tenuta a battesimo durante una storica edizione de “L’Isola dei Famosi”: «Cara Belen sei una bella persona e io ti voglio bene. Per quanto mi riguarda, penso che se non fossi stata pronta ad accettare anche l’irriconoscenza , non avrei fatto del bene. Detto questo, il destino ti porterà tutto l’amore che meriti, bisogna solo avere la pazienza di aspettare il momento giusto».