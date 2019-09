Belen e il bacio a Stefano De Martino, ma spunta una clamorosa gaffe

Mercoledì 11 Settembre 2019, 16:07 - Ultimo aggiornamento: 11-09-2019 16:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Belen Rodriguez e Stefano De Martino elegantissimi che si baciano con sensualità. Ma una clamorosa gaffe di un fan scatena il web. Un post su Instagram come tanti si è trasformato in un caso in un batter d'occhio a causa di un follower che ha applaudito in un commento la super coppia gossip. Peccato che abbia scambiato Stefano De Martino con Andrea Iannone, che in realtà è l'ex ormai dimenticato di Belen Rodriguez.Apriti cielo! Subito una pioggia di commenti velenosi di altri fan che hanno rimarcato il clamoroso errore. La storia di Belen con Iannone è ormai conclusa da tempo e la show girl argentina ha ritrovato il feeling perduto con Stefano De Martino, tanto che durante l'estate i due sono stati protagonisti del gossip.