Belen Rodriguez e la frecciatina a Stefano De Martino, pagina di libro su Instagram: «Lealtà...»

Mentre Belen Rodriguez è in vacanza con gli amici, sembra ancora pensare a Stefano De Martino. La showgirl, recentmente fotografata di nuovo assieme al fidanzato Gianmaria Antinolfi, ha pubblicato un post che sembra riferirsi all’ex marito.

Leggi anche > Bianca Guaccero, dal microbikini fuoriesce tutto

Da Instagram infatti, nelle stories, Belen oltre a condividere suoi scatti al sole, ha postato la frase “Lealtà. Sii sempre fedele ai tuoi principi e chi lotta al tuo fianco”. La frase sembra un riferimento alla vicenda che sta vivendo, con appunto la separazione da De Marino (si dice) per una liaison scoperta con Alessia Marcuzzi.

Per ora tutti e tre i diretti interessati hanno negato, ma ultimamente Belen dal social non risparmia frecciatine rivolte all’ex, puntualmente “colte” dai follower. Ora la Rodriguez è a Ibiza assieme agli amici per godersi le vacanze, mentre il piccolo Santiago è col papà, al sole nel golfo di Napoli.



Ultimo aggiornamento: 16:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA