Belen: «Ecco perché non appartengo a nessun uomo. Il seno? L'ho rifatto»

Belen Rodriguez rifatta sì o no? La showgirl argentina non ne fa un mistero, il suo seno è rifatto, ma per la prima volta ha spiegato il motivo che l'ha costretta a questa scelta. Lo ha raccontato in un'intervista a Chi, in cui ha spiegato il suo rapporto con la chirurgia e i ritocchini.Belen Rodriguez ha spiegato: «​Ho fatto delle cosine, se le elenco sono pochissime. Anni fa il seno perché ero dimagrita 8 chili e le tette erano sparite. Poi ho fatto qualche punturina, ma non le faccio più. Quando sarà mi farò un bel lifting».Il sogno ricorrente. «Quello di trovarmi a cavalcioni di una persona, è un uomo che non identifico mai ed è sempre diverso. Mi sento in aria, più in alto di tutti. Ogni volta cambia il paesaggio, c’è il mare, l’acqua, le montagne. Il sogno non mi lascia nessuna angoscia, però l’analista dice che significa che non riesco mai ad appartenere a nessuno, a nessun uomo».