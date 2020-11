Bianca Guaccero e il periodo difficile: «Raccoglievo i cocci del mio cuore in frantumi»

Bianca Guaccero pubblica un sua foto su Instagram e ricorda il periodo difficile che ha passato circa tre anni fa: “In questa foto – ha scritto sul social - sembra che io sia pronta a graffiare, in realtà̀ stavo raccogliendo i cocci del mio cuore in frantumi”

Lo scatto pubblicato da Bianca Guaccero su Instagram risale a tre anni fa, un periodo per lei difficile che coincide con la separazione dall’allora marito, il regista Dario Acocella: “Questa foto l’ho scattata tre anni fa... durante un servizio fotografico del grande @claudioporcarelli ... tre anni fa, per me, è stato un periodo molto difficile... mi aggrappai con tutte le forze che potevo ai miei sogni, alle mie passioni, a tutto ciò che mi ha sempre salvata cioè: il mio lavoro”.

Si è rialzata da sola, con difficoltà: “Fra poco compirò̀ 40 anni, e ancora una volta penso che non ci sia davvero nessuno in grado di risollevarci dal pavimento come noi stessi. In quei momenti si è sempre inevitabilmente soli... ma di quella solitudine che ti aiuta poi a diventare più forte... e a fare a meno di chi si nasconde dietro belle parole per poi svanire nell’indifferenza... spesso le persone non vi aiutano perché pensano che infondo “noi ce la caviamo”, senza capire che magari dietro la nostra apparente indipendenza, esiste un mondo di cicatrici e di battaglie ancora in corso contro il dolore...nella vita non è tutto come superficialmente appare. Proprio come in questa foto... sembra che io sia pronta a graffiare, in realtà stavo raccogliendo i cocci del mio cuore in frantumi”.

Ultimo aggiornamento: 16:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA