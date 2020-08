Melissa Satta, Boateng e la dedica d'amore: «Non sono perfetto, ma ti prometto che ci sarò per sempre»

Boateng e la dedica d'amore a Melissa Satta: «Non sono perfetto, ma ti prometto che ci sarò per sempre». Amore a gonfie vele tra il calciatore e l'ex velina che con questo post su Instagram, mandano in soffitta tutte le voci di un'ipotetica crisi tra i due.

Il settimanale Chi aveva parlato di un periodo di crisi tra Kevin Prince Boateng e Melissa Satta. La coppia, che si gode le vancanze a Porto Cervo insieme al piccolo Maddox, ha scelto di rispondere a questi rumors con uno scatto e una bellissima dedica d'amore da parte di Boateng: «Non sono perfetto! Dico cose stupide. Rido quando non dovrei. Ho cicatrici lasciate da persone che mi hanno fatto del male. Sono pazzo e probabilmente non cambierò. Amami o no. Ma ti faccio una promessa, se sono qui, sono qui per sempre».

Ultimo aggiornamento: 22:19

