Alvaro Morata e Alice Campello, nuovo fiocco azzurro: è nato Edoardo

Ultimo aggiornamento: 21:51

, il terzodie di. Lo hanno annunciato l'attaccante della Juventus e la moglie sui social.Un nuovo fiocco azzurro in casa, che arriva dopo i due gemellini Leonardo e Alessandro, che oggi hanno due anni. L'attaccante della, su Instagram, ha annunciato così la lieta notizia: «Edoardo Morata Campello, 29-9-20: benvenuto al mondo, figlio. La mamma e il bebè stanno entrambi benissimo. Alice sei incredibile, grazie per rendermi ogni giorno di più l'uomo più felice al mondo. Vi amo».ha invece pubblicato varie foto, sia del parto, sia del piccolo qualche ora dopo. «Infinita felicità, grazie Alvaro per non lasciarmi mai la mano. Vi presento Edo», la didascalia dei post della modella veneta, che aveva conosciuto Alvaro Morata durante la prima esperienza con la maglia della Juventus e che ora è tornata in Italia.Diversi i commenti di congratulazioni alla coppia su Instagram. Ci sono tanti calciatori e amici di Alvaro Morata, come Pedro Rodriguez, Danilo, Claudio Marchisio, Marcelo, Davide Zappacosta, Miralem Pjanic, Luis Figo, Emerson Palmieri, Valentina Giacinti, Sergi Roberto, Ciro Immobile, David De Gea, Koke, Luca Marrone, Simone Padoin, Jan Oblak, Cesc Fabregas, Isco, Iker Muniain e Vitolo. Ma anche varie 'wags', come Gaia Lucariello (moglie di Simone Inzaghi), Oriana Sabatini (fidanzata di Paulo Dybala), Melissa Satta (moglie di Kevin-Prince Boateng), Jessica Melena (moglie di Ciro Immobile), Wanda Nara (moglie di Mauro Icardi ed ex moglie di Maxi Lopez) e Michela Quattrociocche (ex moglie di Alberto Aquilani). Oltre ai tanti amici vip, come Chiara e Valentina Ferragni, Chiara Nasti, Chiara Biasi, Beatrice Valli, Paola Di Benedetto, Wilma Faissol Facchinetti e Cristina Marino.