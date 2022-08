Carmen Di Pietro, dopo l'Isola l'incubo del cibo: «Porto sempre con me crackers o frutta»

Carmen Di Pietro non dimentica l’Isola dei Famosi. La soubrette di Salerno, alla sua seconda esperienza in Honduras, ha sofferto molto per la fame: è noto, infatti, che la 57enne sia una buona forchetta ed è abituata a mangiare almeno 250 grammi di pasta al giorno e uno dei suoi piatti preferiti sono le fettuccine alla carbonara. In un’intervista rilasciata a Tele Sette, Carmen Di Pietro ha spiegato che dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi tiene sempre del cibo in borsa: un pacchetto di cracker o della frutta. «Non li mangio ma mi dà sicurezza sapere di avere del cibo con me» ha rivelato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Dopo l'Isola, Carmen ha ammesso di essere cambiata molto. Un’avventura che l’ha aiutata soprattutto a rafforzare il legame con il figlio Alessandro Iannoni, che ha venti anni e studia all’Università. Carmen Di Pietro è molto contenta delle persone che la fermano per strada e si complimentano per come ha educato il suo primogenito. Un ragazzo d’oro, studioso, che non ha esitato a lasciare il programma di Canale 5 per sostenere gli esami universitari.

Nonostante l’Isola dei Famosi, l’idea di Carmen Di Pietro sul futuro del figlio non è cambiata: prima la laurea, poi il lavoro e solo successivamente una fidanzata. Il carattere da "mamma chioccia" è rimasto e la showgirl non vuole ragazze a casa.

Addirittura, per Carmen Di Pietro potrebbe cominciare una nuova avventura propro sui banchi di scuola. Forse tornerà su quelli di Back to school: è infatti uno dei nomi papabili per partecipare alla 2^ edizione del format di Italia Uno, che non sarà più condotto da Nicola Savino,ma da Federica Panicucci. Ma nel frattempo, è certo che Carmen Di Pietro tornerà in radio, come speaker di Radio Globo. E per l'amore? Al momento nessun fidanzato in vista.