Michelle Hunziker, Celeste Trussardi compie 3 anni, le foto della festa con mamma e la sorella Aurora

Sabato 10 Marzo 2018, 14:26 - Ultimo aggiornamento: 10-03-2018 17:51

BERGAMO -compie 3 anni e mammae papàle organizzano una festa a tema "Biancaneve e i sette nani", in compagnia di alcune amichette e delle sorelle maggioriCome riporta il sito Vanity Faire , la piccola di casa Trussardi avrebbe ricoperto il ruolo della principessa Disney. Tra gli invitati, anche le nonne Ineke e Maria Luisa.Gli auguri social di mamma Michelle erano arrivati presto su Instagram : "Pensate che regalo incredibile mi ha fatto, scegliendo questa data importante (8 marzo, ndr) per venire al mondo". E in poco tempo il post aveva fatto boom di like.Tra poco Celeste potrebbe non essere più la piccola di casa. Michelle a Verissimo avrebbe confessato di avere in cantiere un altro bambino. Staremo a vedere.