Charlize Theron è in cerca di un fidanzato: «Sono single e disponibile. Fatevi avanti»

Sabato 6 Aprile 2019, 12:16 - Ultimo aggiornamento: 06-04-2019 12:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uomini, fatevi avanti. È l'appello di Charlize Theron, una delle donne più belle del mondo, che ha dichiarato a Entertainment weekly di essere alla ricerca dell'amore. «Sono scandalosamente disponibile. Qualcuno si dovrebbe fare avanti e provarci», ha detto la star, ex di Sean Penn e premio Oscar per il film "monster" del 2014.Insomma, Charlize è pronta: forse però è talmente bella da intimidire gli uomini e quindi ha pensato bene di lanciare un appello. «Sono stata single per 10 anni, credo sia abbastanza». In realtà, secondo le cronache rosa, sarebbe stata proprio lei a lasciare Sean Penn, che per lei aveva abbandonato la moglie, con un raro esercizio di "ghosting": cioè è scomparsa. Prima Charlize aveva avuto una storia con Stuart Townsens, finita nel 2010. E ora sembra sia pronta per rimettersi in gioco. I pretendenti, siamo certi, non mancheranno.