Chiara Ferragni, il party per i suoi 35 anni a Palermo: invitati e menù, cosa sappiamo

Chiara Ferragni, l'influencer italiana più famosa del mondo, compie domani 35 anni e, dopo essersi lasciata alle spalle un periodo difficile dopo la scoperta del tumore del marito Fedez, avrebbe deciso di festeggiare a Palermo. A far trapelare la notizia è il giornale Palermo Today, che riporta la scelta di una location d'eccezione per il party della due volte mamma: Villa Igiea.

L'albergo di lusso

L'hotel 5 stelle è un palazzo d'epoca affacciato sul mare, presso il porto dell'Acquasanta di Palermo. Fu meta prediletta di aristocratici e attori di Hollywood che in oltre un secolo hanno riempito le lussuose stanze. Non sarebbe la prima volta che Chiara Ferragni sceglie la Sicilia per un'occasione importante. Come non ricordare il suo spettacolare matrimonio del settembre 2018, organizzato a Noto, cittadina in provincia di Siracusa famosa per le sue meraviglie artistiche in stile barocco?

Gli invitati

Chiara Ferragni sarà accompagnata da un nutrito gruppo di amici e familiari, oltre ovviamente al marito Fedez e agli inseparabili figlioletti Leone e Vittoria.

Grande riserbo su menu e invitati anche se, come lei stessa ha insegnato ai suoi follower, non potrà che essere all'insegna dei sapori italiani e della sua famiglia allargata (amici inclusi). Attese dunque anche le inseparabili sorelle, Francesca e Valentina, e mamma Marina Di Guardo, che in città resterà almeno fino a martedì 10 maggio per la presentazione del libro "Dress Code rosso sangue" alla libreria Feltrinelli.