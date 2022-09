Chiara Ferragni e Fedez festeggiano 4 anni di matrimonio: la dolce dedica del rapper commuove il web

Nell'estate delle separazioni, c'è chi proprio non riesce a pensare a una vita senza il proprio partner. È il caso di Fedez che, nel giorno in cui festeggia quattro anni di matrimonio con la sua Chiara Ferragni, ha deciso di postare una dedica speciale su Instagram. Su di loro il gossip non ha mai aperto alcun tipo di rumors e indiscrezione. Il loro amore è intramontabile e c'è una cosa che lo ha reso ancor più forte.

Leggi anche > Chiara Ferragni si addormenta in discoteca. Fedez la prende in giro e il video diventa virale

Un amore sempre più forte

Da poche ore sui social è comparsa la dolce dedica di Fedez alla sua Chiara Ferragni. Il lungo post su Instagram, in occasione del quarto anno di matrimonio, è un inno all'amore puro che li lega e che nell'ultimo periodo si è fortificato. Sono, infatti, passati quattro anni quando i due si sono sposati nella splendida villa di Noto, in Sicilia, che ha dato vita alla coppia conosciuta da tutti come i Ferragnez. Un amore capace di superare momenti difficili per chiunque. Come nel caso degli ultimi mesi, quando il rapper ha saputo di avere un tumore al pancreas. La scoperta della malattia, l'operazione e la lunga degenza. Tutti momenti in cui l'amore e l'affetto di Chiara Ferragni non sono mai mancati e proprio per questo, Fedez, la vuole ringraziare davanti a tutti i suoi follower.

La dolce dedica a Chiara Ferragni

Per Fedez è giunto il momento di celebrare il quarto anno di matrimonio, senza dimenticare quanto fatto da sua moglie, Chiara Ferragni, nel momento più buio della loro vita. E così il rapper scrive: «Quattro anni di matrimonio insieme, mai come oggi quella frase “nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia” è intrisa di un significato profondo quasi impossibile da spiegare a parole. Le notti abbracciati a piangere in un periodo pieno di incertezze ci hanno fortificato più che mai. Grazie per essermi stata accanto in questo anno così complicato, grazie per avermi dato la forza di affrontare la malattia ma soprattuto grazie per avermi donato la cosa più inestimabile di tutte: due bambini splendidi, l’unico motivo per cui lottare con le unghie e con i denti». Infine un «Ti amo Ferry» che vale più di mille parole.

La risposta di Chiara Ferragni

Parole emozionanti che non possono lasciare indifferenti. I fan della coppia hanno riversato tutto il loro calore sotto al post di Fedez, con Chiara Ferragni che ha risposto con un «Amore mio». Ma l'influencer più famosa al mondo non poteva rispondere che con un altro post commovente. «Felice anniversario amore mio», scrive la Ferragni, come didascalia a un video che li ritrae all'altare nel loro giorno più bello. «Quattro anni da coppia sposata e sei insieme come coppia. Non c'è nessun altro con cui preferirei passare questa vita, nel bene e nel male. Ti amo, sempre e per sempre». Un botta e risposta che sta riscuotendo milioni di commenti e like, commuovendo tutti i fan di una coppia che ha messo l'amore davanti a tutto.