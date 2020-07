Chiara Ferragni e la battutina a Fedez che fa impazzire TikTok: «L'ha asfaltato». In viaggio verso la Sardegna Chiara Ferragni e Fedez non smettono di condividere i loro momenti su tutti i profili social, e in particolare su Tik Tok stanno davvero dando il meglio di loro.

Un po' Sandra e Raimondo, un po' coppia delle favole Chiara Ferragni e Fedez regnano incontrastati il mondo dei social. Ogni post, o video fa incetta di like e i fan non sono sempre più "ghiotti". Ultimo in ordine di tempo il video postato da Fedez si Tik Tok che ha già superato il milione e mezzo di visualizzazioni in cui Chiara Ferragni scherza con una micro borsetta. Il rapper le chiede cosa ci sia dentro e l'influencer lo gela cosi: «C'è tutta la mia stima nei tuoi confronti».

Ma attenzione nessuna lite in vista, anzi, questa battuta è stata fatta qualche anno dalla ferragni e aveva generato non poche polemiche. Questa volta però è molto diversa la situazione e i commenti sono più che entusiasti: «Grande Chiara l'hai asfaltato!», oppure: «Questa è la mia coppia preferita».

Ora grazie a Tik Tok quetsa divertente scenetta assume un altro significato perchè l'audio può essere ricondiviso e proprosto sui propri profili per giocare ai Ferragnez.

