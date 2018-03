Chiara Ferragni e Fedez, è nato il figlio Leone Lucia

E' nato a Los Angeles Leone il figlio di CHIARA FERRAGNI e FEDEZ ma la notizia non è stata divulgata perché sul lieto evento vige unaimportante esclusiva con unsettimanale italiano pagata fior di quattrini.Insomma appena nato e ilpiccolo Leone è già un bravo influencer anche lui! pic.twitter.com/dg5Dl1wGaw — Luciano Verre (@LucianoVerre) 20 marzo 2018

Martedì 20 Marzo 2018, 12:34 - Ultimo aggiornamento: 20-03-2018 13:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, l'attesissimo figlio di, è nato all’ospedale Cedars-Sinai di Los Angeles, lo stesso di Beyoncé. Ad annunciarlo è il sito Tabloit.it . Il bimbo sarebbe dovuto nascere intorno al 9 aprile, ma per complicazioni della gravidanza la madre aveva annunciato che sarebbe nato prima e così sembrerebbe.Ad avvalorare questa tesi anche il silenzio sui social di entrambi. Sia Chiara che Fedez non postano foto nè fanno Stories da almeno 24 ore.La scelta di far nascere il bambino a Los Angeles è data dalle esigenze lavorative di Fedez che sta registrando lì il nuovo album e dalla tranquillità di cui Chiara aveva bisogno, nelle scorse settimane si era parlato del problema della placenta invecchiata che rischiava di non nutrire correttamente il bambino. Da qui la motivazione di anticipare il parto. Ma perchè la super coppia di influencer non ha ancora postato nulla? A quanto pari i "Ferragniz" hanno dato l'esclusiva ad un importante settimanale italiano.