Chiara Ferragni a Fedez: «Io e Lello ti amiamo tantissimo»

L'intervista di Fedez e la confessione sul suo stato di salute non ha lasciato indifferente il pubblico. A casa, guardare la tv, c'era anche sua moglie Chiara Ferragni. Lei, dal suo profilo Instagram, ha voluto ripubblicare il momento in cui suo marito dice: «Ho una cosa chiamata demielinizzazione nella testa». Chiara Ferragni manda così un messaggio, emozionante e carico d'amore, a Fedez: «Io e Lello ti amiamo tantissimo».

Tanti commenti al post su Instagram. Alcuni di questi raccontano l'affetto del pubblico per l'influencer che da anni racconta la sua vita sui social. «Bella intervista davvero.Non deve essere stato facile per te portare avanti una gravidanza difficile e allo stesso tempo vedere il proprio uomo a pezzi per il tradimento dei suoi amici e collaboratori...sei una grande donna!!». Questo il messaggio di Barbara. E poi quelli dei personaggi più famosi che seguono il profilo, tanti "cuoricini" per Chiara e Fedez.

