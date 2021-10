Ferragnez, in casa la "spaventosa" Famiglia Addams: ma le immagini fanno ridere

La famiglia Addams è ora al completo. Gomez, Morticia, Mercoledì e Pugsley sono tornati in vita grazie a dei testimonial d'eccezione: I Ferragnez. E così nel «primo Halloween come famiglia di quattro persone» Chiara Ferragni e Fedez decino di travestirsi (e trasvestire) per Halloween tutta la family come i protagonisti delle vignette di Charles Addams. Aveva già cominciato il 15 ottobre, in occasione del compleanno del marito, l'influencer a condividere immagini di Halloween. Solare in mezzo ad un campo di zucche, con stretti il piccolo Leone, che indossava la stessa giacca della mamma, e Vittoria, vestita da zucca. Non è mancata la battuta di Fedez, che nel ricondividere una foto ha ironicamente scritto: «Per quando sarai grande e riguarderai questa foto, è stata un’idea di tua madre».

Ferragnez, lo "spaventoso" travestimento

Archiviati i colori autunnali e le immagini piene d'emozione oggi sulla bacheca Instagram appaiono "tristemente" in versione Addams. Un Gomez tutto tatuaggi e risate quello interpretato da Fedez che a fatica riesce a trattenere il sigaro in bocca. Una Morticia dagli occhi blu e le gote rosse. E che dire dei piccoli di casa Ferragni? Leone appare sorridente in tutte le pose, tranne quelle in cui capisce che può fare un dispetto alla sorellina e allora cambia sguardo diventanto un po' più Pugsley. E la minuscola Vittoria tutta gengive e occhi blu indossa una parrucca con treccie nere più lunghe della sua altezza.