Chiara Ferragni e la foto della colazione vista mare: i fan notano un particolare e scoppia la polemica

Chiara Ferragni e la foto della colazione in Polinesia. I fan notano un particolare e scoppia la polemica. Proseguono le vacanze ai tropici dell'influencer più famosa del mondo e del marito Fedez. La coppia sta documentando il soggiorno a Bora Bora con foto e video mozzafiato. Ma l'ultimo scatto avrebbe fatto storcere il naso di qualcuno, ecco perché.Nell'immagine, Chiara Ferragni appare di fronte a una tavola imbandita per la colazione. E la sua tenuta è molto sexy, lingerie viola. Una follower ha scritto: «Il problema è che sei una maleducata che si siede a tavola in biancheria intima. Lungi da me ogni moralismo, ma la cafonaggine non si può tollerare». Il commento al vetriolo ha incassato finora 41 mi piace. Ma sono tante le fan che difendono la loro benianima: «Io al mare ho sempre mangiato in costume, se vuoi mangiare coperta vai in montagna».Al momento Chiara Ferragni non avrebbe risposto alla provocazione. In ogni caso,, ricevendo una pioggia di like.