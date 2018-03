Chiara Ferragni dopo la paura: «Leo sta crescendo, quindi siamo super felici. Amo suo padre più di ogni altra cosa»

Sleek baby #AmericanDays🇺🇸 Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: Mar 8, 2018 at 9:00 PST

Giovedì 8 Marzo 2018, 19:30 - Ultimo aggiornamento: 08-03-2018 20:08

LOS ANGELES – Dopo le paure di qualche giorno fa, riportate da Leggo.it aggiorna i suoi follower sulla sua gravidanza.L’influencer, che per tutto il resto della gravidanza deve rimanere a riposo, a postato dal suo seguitissimo account Instagram le ultime notizie sul piccolo Leo: “Piccolo aggiornamento su Leo – ha scritto sul social accompagnato da una foto che la vede assieme al fidanzato- adesso dovrebbe pesare circa 5 libbre, cioè 2,3 chili. Sta crescendo, quindi siamo super felici. E io amo suo padre più di ogni altra cosa”. (Leo’s update: he now should weight around 5 pounds/2.3 kg and he’s growing so we’re super happy 💪🏻 And I love his dad more than anything else 💘 #AmericanDays🇺🇸)