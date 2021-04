Chiara Ferragni, Leone prepara la pasta fatta in casa. Poi gli scappa "un'imprecazione". Fedez reagisce così. Oggi, il primogenito dell'imprenditrice digitale e del rapper si è cimentato con l'impasto fatto in casa. In una serie di stories di Instagram, condivise da papà Federico, il piccolo - vestito da baby chef - è alle prese con uova e farina. E dimostra di cavarsela davvero bene.

APPROFONDIMENTI INSTAGRAM Chiara Ferragni: «Nonna di Fedez vaccinata solo perché... LA COINCIDENZA Chiara Ferragni e Fedez inviano un uovo di Pasqua al Codacons. Lo... SUPER TENERO Chiara Ferragni, Leone s'infuria con Fedez: «Non ti...

Nel filmato, Leone infatti riesce a rompere l'uovo e metterlo nell'impasto. Fedez commenta divertito: «Non lo sa fare neanche la mamma e lo sai fare tu». Poi arriva il momento della farina. Ne aggiungono una montagna nella ciotola che sta usando il bimbo, che spiazza tutti ed esclama: «Eh la mad***». L'esternazione inaspettata di Leone fa esplodere a ridere papà Federico che commenta: «Io morto».