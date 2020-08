Chiara Ferragni super sexy sull'isola di Tavolara, la proposta choc di un follower: «Adottami»

Chiara Ferragni e Fedez proseguono le loro vacanze da sogno in Sardegna. Ieri sera i Ferragnez sono stati a cena all'isola di Tavolara sulla costa est sarda per festeggiare il compleanno di un amico e Chiara ha postato una serie di foto su Instagram con un tramonto da favola. Lei super sexy con un abito molto succinto che lasciava intravvedere anche il seno.

Boom di like e commenti sui social. Fan entusiasti per l'eleganza della foto e il luogo, uno dei più belli e incontaminati della Sardegna. In particolare un fan si è lasciato andare postando un commento: «Chiara ti prego adottami?».

Chissà come l'avrà presa Chiara Ferragni che ha cenato in riva al mare al bellissimo ristorante La Corona sull'isola di Tavolara, dove di recente sono stati ospiti anche i calciatori del Milan Gigio Donnarumma e Alessio Romagnoli. Un tavolo organizzato ad hoc per i Ferragnez sulla sabbia davanti al calar del sole e una atmosfera incantata.





