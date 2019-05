Claudia Galanti hackerata: «Rubate telefonate, mail, foto e social. Poi sono stata ricattata»

Venerdì 24 Maggio 2019, 19:21 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2019 19:23

Una brutta avventura per Claudia Galanti, a cui hanno “rubato” la vita digitale. Un hacker infatti, come ha fatto sapere la stessa showgirl paraguaiana da Instagram, è riuscito a entrare nel suo smartphone avendo accesso a telefonate, messaggi, posta e profili social e poi l’ha ricattata chiedendole del denaro.Una sventura che Claudia non è ancora riuscita a risolvere del tutto: «Ciao a tutti !!! 👋 Sono stata hackerata! – ha confessato con un post dal social - Qualcuno è entrato nella mia quotidianità, nelle mail, nel telefono, nei miei messaggi, nelle mi foto, in tutti i miei profili social. Si è presentato con un nickname. Mi ha tempestato di messaggi, mi ha chiesto soldi. Surreale. Ancora non sono riuscita a riavere tutto. E non potevo fare nulla».Adesso ad indagare è la polizia postale: «Sono stata hackerata, che detta così sembra una banalità. Non lo è perché non puoi fare nulla. E se non si riesce a tenere la freddezza e la calma si rischia di stare sotto scacco di queste persone. A oggi non mi sono liberata, ma sarà la polizia postale a indagare e prendere provvedimenti. Vi chiedo scusa se qualcuno è stato bloccato, se altre persone hanno ricevuto messaggi brutti. Piano piano sistemerò tutto, riaggiungeró, sbloccherò e riprenderò possesso delle mie cose. Un bacione ! ♥️ #fuckhackers 👊🏻👊🏻👊🏻».