Ischia, Courtney Love turista ringrazia sui social la splendida isola verde

Non è una novità che i vip amino passare le loro vacanze distesi in barca lungo le coste italiane, e quest'anno dopo il clamoroso successo degli appuntamenti all' "Anema e core" che hanno visto sfilare e cantare star come Selena Gomez e l'iconica Jennifer Lopez; arriva nell'arcipelago campano la star del rock Courtney Love.

APPROFONDIMENTI COMPLEANNO ITALIANO Selena Gomez, la popstar festeggia i 30 anni a Maiori con torta di... LA STAR JLo, raccolti otto milioni nella notte di gala caprese DIVA Capri, Katy Perry turista per caso… sull’isola azzurra

La Love annuncia la sua vacanza a Ischia sui social e ringrazia l'albergo Regina Isabella per essersi presi cura di lei in ogni minimo dettaglio, lasciando un'eccellente recensione all'hotel isolano.

Courtney, moglie del defunto leader dei Nirvana Kurt Cobain, espirme riconoscenza nello specifo allo staff che ha saputo seguirla nei suoi problemi di salute. La cantante infatti nel 2020 ha rischiato la vita a causa di una forte anemia, ma che dopo le cure le ha permesso di potersi godere l'estate nella magifica isola partenopea.