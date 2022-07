David Beckham, la vacanza nello yacht da sogno: ecco quanto costa a settimana

Victoria Beckham ha condiviso su Instagram un bellissimo scatto del marito David Beckham e della figlia Harper Seven, 11 anni, che si godono uno splendido tramonto durante una vacanza in famiglia a St Tropez. Il post dell'ex Spice Girl ha raccolto più di 61.000 like. Victoria e David Beckham , 47 anni, sono stati raggiunti durante le vacanze in famiglia dai loro figli Harper Seven, Romeo e Cruz, mentre il figlio maggiore Brooklyn non si è unito alla famiglia per la vacanza di 1,6 milioni di sterline a settimana in uno superyacht. Brooklyn e la sua nuova moglie Nicola sono rimsti negli Stati Uniti per festeggiare il compleanno della nonna di Nicola, Bunny.

Victoria, 48 anni, ha intitolato lo scatto delle vacanze di St Tropez: "Buona estate!!! Baci da papà e Harper Seven". I fan si sono scatenati per la foto e hanno condiviso il loro amore per la famiglia Beckham.

La cantante ha condiviso lo scatto con i suoi oltre 30 milioni di follower su Instagram e lo scatto evidenzia David con i capelli a punta, una maglietta scura e pantaloni chino con lo sfondo del tramonto sul mare.