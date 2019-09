Bianca Guaccero si toglie il reggiseno a Detto Fatto: «Io sono così, prendere o lasciare»

Martedì 17 Settembre 2019, 18:11 - Ultimo aggiornamento: 17-09-2019 18:12

Bianca Guaccero si toglie il reggiseno in diretta a Detto Fatto. La conduttrice ha voluto lanciare l'hashtag #cosicomesei, un inno all'accettazione del proprio corpo. «“Sapete che vi dico? Lo faccio io per prima: io sono così. Non me ne importa niente. Prendere o lasciare». Un messaggio, ha spiegato Bianca, «alle persone che si arrogano il diritto di farci sentire sbagliate. Mostratevi per come siete, con orgoglio».L'iniziativa ha esaltato i follower, che però hanno lanciato una frecciata alla Guaccero, che secondo il web urla troppo quando presenta. «Cercherò di urlare meno. Ve lo prometto: migliorerò».