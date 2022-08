Elettra Lamborghini superhot in Sicilia: ecco il prezzo (da capogiro) del suo bikini da urlo

L'estate di Elettra Lamborghini si infiamma. Tra concerti e impegni lavorativi, la cantante trova il tempo di incantare i suoi follower di Instagram con un bikini da urlo che mette in mostra le sue curve mozzafiato. Elettra è volata in Sicilia, per l'ennesimo concerto estivo, ma poi, dopo il dovere, si è concessa anche un po' di relax in spiaggia tra le acque cristalline siciliane. E tra le curve mozzafiato del suo corpo, spicca anche un bikini super costoso che sta già facendo discutere.

La tournée estiva

Elettra Lamborghini si sta esibendo da nord a sud del Paese, è la protagonista di questa estate col suo tormentone Caramello, realizzato assieme a Rocco Hunt e Lola Indigo, già disco d'oro. Di recente è stata prima a Firenze, poi a Rimini che è stata ospite di una tappa del Tim Summer Hits; infine si è esibita anche a Gallipoli.

La tappa in Sicilia

Elettra, adesso, è approdata in Sicilia. La regina del twerking italiana è stata protagonista di un concerto ad Adrano, in provincia di Catania. Dopo il successo sul palco, Elettra Lamborgini ha deciso di concedersi una giornata di relax in spiaggia. E per i propri follower non potevano mancare foto sexy e provocanti che mettono in risalto le sue curve. Il Bikini contiene a fatica le generose forme della cantante, infiammando i suoi follower. Ma il bikini indossato è davvero di lusso. Ecco quanto costa.

Bikini extra lusso



Visti i numerosi impegni di questa estate, Elettra Lamborghini non è ufficialmente in vacanza. I concerti la stanno tenendo molto occupata e la stanno anche facendo viaggiare molto. Lo stesso discorso vale per suo marito Afrojack. Ma nonostante tutto, i due, riescono sempre a ritagliarsi del tempo per stare insieme e il mare di Sicilia è un'ottima occasione per godersi un po' di sano relax insieme. La cantante di 28 anni ha scelto un look griffato, extra lusso. La Lamborghini è scesa in spiaggia con un Bikini griffato fendi. Il due pezzi celeste, composto da un top a triangolo e slip con laccetti sui fianchi, presenta il motivo iconico FF del brand e costa la bellezza di 410 euro. Un indumento prezioso per una showgirl sempre più apprezzata e ricercata.