Eliana Michelazzo pubblica la chat con Mark Caltagirone: «Facile incolpare me ora»

Eliana Michelazzo non ci sta a passare per carnefice, e proprio mentre va in onda verissimo con la versione dei fatti raccontata da Pamela Prati a Silvia Toffanin, l'ex manager della showgirl ha pubblicato su Instagram gli screenshot di una conversazione privata avuta con Mark Caltagirone - o colui che si diceva tale, stando agli ultimi risvolti del caso di gossip dell'anno dai retroscena inquietanti. Nei messaggi pubblicati da Eliana Michelazzo nelle sue storie di Instagram vengono mostrati i disegni fatti dai presunti figli adottivi di Caltagirone e anche un selfie dello stesso Mark con una bambina in auto.Mentre Pamela Prati la accusava di essere tra le artefici di quello che ha definito un raggiro ai suoi danni, Eliana Michelazzo ha reso pubblca una conversazione avvenuta a fine 2018. «Rebecca ha disegnato Pamela», scrive il sedicente Mark Caltagirone allegando un disegno dai tratti infantili, e poi un selfie con quella che dovrebbe essere Rebecca. Unico commento di Eliana alla conversazione è «Sì, infatti li ho fatti io i disegni! È facile incolpare me ora».