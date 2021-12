Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, Eliana Michelazzo: «Cacciata dal battesimo della nipote per colpa loro»

Eliana Michelazzo è furiosa contro Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli e si è lasciata andare a uno sfogo sui social. Era stata invitata dal fratello dell'ex velino, Giulio, e dalla sua compagna Alessia, al battesimo della loro bambina. Doveva arrivare con i fotografi ed era tutto concordato, ma alla fine l'ex manager di Pamela Prati e i suoi collaboratori sono stati cacciati dal ristorante.

Eliana Michelazzo, lo sfogo sui social

Eliana Michelazzo ha anche condiviso una conversazione privata avuta con Alessia, la fidanzata di Giulio Pretelli, che si è mostrata dispiaciuta per l'accaduto. «Avrei voluto evitare di postare questo messaggio, perché ho sempre provato affetto per questi due ragazzi. Ma non posso fare altrimenti. Questa è la chat con la compagna di Giulio. Come vedete erano mortificati perché costretti da Giulia e Pier a non farmi andare al ristorante. Infatti lei stessa scrive ‘Mi sono messa a piangere, faremo una cenetta per scusarci. Quindi sono stati praticamente costretti da loro a non vedermi. Questa è la verità nuda e cruda».

Eliana Michelazzo, le tensioni con i Pretelli

Eliana e i fotografi quindi non sarebbero stati bene accetti e il dispiacere è stato così forte da spingere la donna a raccontare tutto sui social. «Inutile scrivere fesserie! Giulio Pretelli fai più bella figura a dire che dovevi avvertire tuo fratello e compagna e il problema non esisteva! Invece per la tua mania di protagonismo… che la gente sa! Hai solo creato problemi a tutti! Scrivendo quello che scrivi fai anche peggio. Baci. Ah dimenticavo: ho il testimone che testimonia la chiamata dove chiedo il permesso, perché le persone sono educate. Tu no!», ha scritto ancora Eliana Michelazzo, taggando direttamente il profilo Instagram di Giulio Pretelli.