Elisabetta Canalis, bikini o trikini? Ecco il profilo da favola al mare

Elisabetta Canalis in bikini o trikini non smette di farci sognare. Come ogni anno, con l'arrivo del bel tempo la showgirl regala ai suoi follower scatti mozzafiato in costume da bagno. Per sapere quale siano i colori e le tendenze dell'estate basta sfogliare il suo profilo e seguire alla lettera i suoi insegnamenti. Solo così saremo certe di non sbagliare.

Profilo da favola al mare

Grande amante dell'intero, stavolta la modella opta per un meraviglioso trikini bicolor rosa e turchese con fermaglio gioiello sugli addominali scolpiti. Un ottimo compromesso per chi desidera un costume originale, ma non vuole rinunciare a un'abbronzatura omogenea su tutto il corpo.

E che abbronzatura. Elisabetta Canalis ha un colorito davvero invidiabile, mentre si gode il caldo sole estivo in barca a Ibiza insieme alla piccola Skyler Eva, nata il 29 settembre 2015 dal suo amore con il chirurgo italo-americano Brian Perri. Di fronte, di spalle, di profilo: da qualsiasi prospettiva la si guardi, Elisabetta è sempre favolosa. E dal web è subito pioggia di cuori.