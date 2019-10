Elisabetta Gregoraci ci ripensa, ritorno di fiamma con Francesco Bettuzzi: mini luna di miele a Lampedusa

Mercoledì 2 Ottobre 2019, 18:05 - Ultimo aggiornamento: 02-10-2019 20:11

Durante l’estate sembrava esserci stato un riavvicinamento fra Elisabetta Gregoraci e il suo ex marito Flavio Briatore. La showgirl, che tra l'altro usciva dalla love story con Francesco Bettuzzi, ha subito smentito categoricamente dichiarando di essere single. Le cose però sembrano essere velocemente cambiate, dato che Elisabetta e Bettuzzi si sono regalati una romantica vacanza di coppia.Dopo la separazione infatti Elisabetta aveva ritrovato il sorriso assieme all’imprenditore di Parma, co fondatore del marchio “Pure Herbal”. La relazione è andata avanti fra alti e bassi fino all’estate, che la Gregoraci ha trascorso assieme alle amiche e al figlio Nathan spesso accomagnato dal papà Briatore.Sul finire della bella stagione però Elisabetta sembra essere tornata sui suoi passi ed è stata sorpresa da “Diva e donna" durante una mini luna di miele proprio al fianco di Bettuzzi. Lei lo ha raggiunto sull’isola di Lampedusa, tra bagni e immersioni, per poi proseguire la vacanza in Emilia Romagna, dove abita l’imprenditore.