Elisabetta Gregoraci, incontro choc con Stefano Bettarini al Gf Vip. «C'è una passione travolgente». Domani, nella casa più spiata d'Italia potrebbero entrare i tre nuovi vip (Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma), il cui ingresso è stato ritardato a causa della presunta positività di Selvaggia.

Occhi puntati sull'incontro tra Elisabetta Gregoraci e Stefano Bettarini. Secondo diversi rumor, i due avrebbero avuto un flirt ai tempi di Buona Domenica su Canale 5. E c'è chi riferisce che tra loro ci sarebbe stata «una passione travolgente».

Di quel presunto flirt, però, al momento non ci sarebbero conferme. Ecco perché i fan non vedono l'ora che ci sia il fatidico incontro. Come la prenderà Pierpaolo Pretelli? Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: 19:12

