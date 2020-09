Elisabetta Gregoraci svela come sta Michael Schumacher: «Non parla, comunica con gli occhi»

Michael Schumacher non parla e interagisce solo attraverso un comunicatore oculare che attiva con gli occhi. È Elisabetta Gregoraci a svelare ai compagni nella casa del Grande Fratello Vip dove si trova e come sta davvero il campione di Formula 1.

La moglie Corinna Schumacher si è trasferita in una villa sull'isola di Maiorca, in Spagna, spiega Elisabetta, e «ha allestito un ospedale in casa». «Lui non parla, comunica con gli occhi. Solo tre persone possono andare a trovarlo e io so chi sono». Uno potrebbe essere l'ex direttore generale di Maranello Jean Todt: «Sta lottando, possiamo solo stargli vicino», aveva ammesso di recente.



Ultimo aggiornamento: 13:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Secondo quanto riportato dalla Bild, la tenuta extralusso acquistata dalla famiglia Schumacher nel 2018 si trova a nei pressi di Andratx, nella zona sud-ovest dell'isola delle Baleari.