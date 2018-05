Fabiana Britto e il passato vivace, il Ken umano accusa Simone Coccia: «Tentato un approccio ravvicinato»

Lunedì 28 Maggio 2018, 15:11 - Ultimo aggiornamento: 28-05-2018 17:01

Al Grande Fratello è entrata nell’ultima puntata una nuova inquilina reclusa per un soggiorno momentaneo, Fabiana Britto. La ragazza, già playmate di Playboy si è già distinta all’interno della casa di Cinecittà per le sue docce sexy, ma sembra che nasconda qualcosa del suo passato.L'occupazione precedente risulterebbe infatti un mistero: «Qualcuno avverta Barbara D’Urso – fa sapere Alberto Dandolo per Dagospia - che la ragazza brasiliana, tal Fabiana, che ha messo nella casa del GF come ospite ha una vita e un passato assai “vivace”! Di cosa si occupava in passato esattamente? Ah, saperlo…».Altra news riguarda il Ken umano (al secolo Rodrigo Alves), anche lui ospite pro tempore nella casa e il finalista Simone Coccia, protagonisti di un bagno insieme: «Il Ken umano, ospite del GF, dice a destra e a manca di essere stato oggetto di attenzioni da parte di Simone Coccia, fidanzato dell’onorevole mignon Stefania Pezzopane. Il Ken sostiene che in una vasca idromassaggio il tatuato Simone avrebbe tentato un “approccio” un po’ troppo ravvicinato…sarà vero?»