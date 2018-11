Corona, dalle gemelline di Garlasco ad Asia Argento: le mosse di Fabrizio per fare sempre notizia

Mercoledì 7 Novembre 2018, 09:45 - Ultimo aggiornamento: 07-11-2018 10:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ai colpi di scena Fabrizio Corona ci ha abituato da tempo. Solo che ora non gli crede più nessuno. Nemmeno quando ieri - il giorno dopo l'addio della coppia Italia Salvini-Isoardi - esce la bomba e diventa lui la notizia del giorno: Fabrizio e Asia Argento stanno insieme. Belli, dannati, un po' ai margini del reality vita, cercano un riscatto. E sono perfetti insieme.Lei dichiara: «Non criticatemi, lasciatemi sognare in pace». Ma il popolo social (che tutto ricorda) a questa storia non dà credito nemmeno un minuto: «Tutto falso, non dimenticate che Corona si è inventato di tutto per vendere i giornali».E in effetti Fabrizio, l'acchiappavip per eccellenza, è uno che i personaggi del momento li ha sempre saputi sfruttare. A modo suo. Non dimentichiamoci che nel lontano 2007 propose 10mila euro per posare da veline persino alle cugine gemelle di Chiara Poggi, la studentessa uccisa a Garlasco. E portò alla ribalta della cronaca rosa anche Azouz, protagonista del dramma indicibile di Erba. Non distinguendo più la realtà dal reality.Fu lui a inventarsi il personaggio Belen rivendicando: «La farfallina è una mia trovata». E oggi Asia Argento è il personaggio del momento: leader del movimento Metoo per aver smascherato le molestie di Weinstein, poi ferita dalla sua stessa arma dopo essere stata denunciata dall'attore minorenne Jimmy Bennet, fatta fuori da X Factor ma voluta dal pubblico che adesso la ama: chi meglio di lei per tornare alla ribalta?L'inidizio che più che una storia d'amore sia una trovata pubblicitaria è anche un post pubblicato da Corona con la frase «All eyez on me» con il marchio ufficiale della sua nuova linea di abbigliamento Adalet e la frase «stay tuned», come a voler indicare un nuovo progetto in corso. Frase ripresa anche dalla stessa Argento in una stories.«Tu si che sai come fare gossip», commentano su Instagram. E ancora: «A lui interessa solo quello che fa notizia, nient'altro».Questa storia non piace. E non piace neanche alla mamma di Asia, Daria Nicolodi, che è stata insultata dalla figlia dopo aver commentato su Twitter la foto della Argento e Corona che si baciavano su Chi: «Due signori di mezza età con felpa e cappuccetto... che si baciano. Un po' inguaiata e inguaianti». Commento che però la Argento non ha gradito, affatto. E ha pensato bene di insultare la madre. Un messaggio spedito in privato che però la Nicolodi ha scelto di mostrare. «Mia figlia Asia Argento mi scrive: la mia era una sciarpa, non un cappuccio. Fai schifo. Sei una donna pessima, madre già lo sai, una fallita, sola nel mondo. Torna nel tuo dimenticatoio. Ora hai veramente esagerato. Fottiti tro***».