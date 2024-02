Asia Argento chiede scusa a Fiore a Verissimo: «Quando è morta nostra sorella i genitori ci hanno abbandonato. Lei ha dovuto farmi da madre»

Entrano mano nella mano Fiore e Asia Argento a Verissimo. «La nostra famiglia non è la tipica famiglia italiana. Noi simo stati forse la prima famiglia allargata». E così è in effetti, Asia, Fiore e Anna, crescono insieme con il papà (e la mamma di Asia) «Io e Fiore - spiega Asia - abbiamo sei anni di differenza poi quando io sono cresicuta un po' ci siamo avvicinate».

Anna è scomparsa tragicamente a 22 anni a causa di un incidente stradale.

Si chiamava Anna Ceroli ed era la figlia di Daria Nicolodi (mamma di Asia Argento) e Mario Ceroli.

Fiore è stata la prima a sapere che la sorella era morta.

«E' stato terribile, ero sola in casa non sapevo come dirlo ad Asia e a papà, il primo ad arrivare è stato mio padre che si è chiuso nella sua stanza fino all'indomani. poi è arrivata Asia e l'ho detto come lo avevano detto a me "Anna ha avuto un incidente", non c'era altro modo per dirlo. Siamo rimaste mesi sotto choc»

Asia interviene: «Tu hai portato tutto questo peso da sola, io avevo 19 anni te 24 le nostre madri non c'erano papà non c'era. I genitori non hanno saputo proteggere e ci hanno abbandonato a noi stesse per mesi. Fiore doveva farmi da madre è stata tosta»

Asia ripercorre la sua vita tra scandali e dipendenza e chiede scusa proprio alla sorella in tv: «Sono stata cieca a non accorgermi che le mie scelte cadevano su di loro, io chiedo scusa a Fiore perché da sola ha dovuto supportare la storia di Anna e i miei problemi. Una persona ad un cero punto può dire va a aquel paese e invece lei sta qua sempre». Fiore stringendole le mani: «Una sorella è famiglia per tutta la vita»