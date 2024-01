Asia Argento nuda su Instagram: fisico da urlo. I follower: «Onlyfans?»

Asia Argento sfida la censura e pubblica su Instagram ben tre scatti ad alto tasso erotico, in cui si mostra completamente nuda. Fisico da urlo e faccia tosta, l'attrice posiziona emoji con fragoline, cuori infuocati e freccette nei punti strategici per evitare il ban della piattaforma. Come sempre sui social c'è chi no l'ha presa proprio bene.

Asia Argento, 48 anni compiuti solo quattro mesi fa, ha pubblicato tre scatti su instagram in cui si mostra completamente nuda, ricoperta solo dai suoi tatuaggi e dalle emoji che vanno a proteggere senza molto successo le sue parti intime.

Non c'è volgarità in questi scatti, sono davvero molto belli, naturali.

Asia si mostra nuda in tutti i sensi: senza trucco, senza filtri, è solo lei, lo specchio ... e i suoi oltre 700mila follower. La prima foto è più smorfiosa, broncio d'ordinanza e braccio alzato che evidenzia le linee perfette del suo fisico scolpito.

Forse non è mai stata così bella, sembra rinata e i brutti periodi di cui non ha mai fatto mistero sembrano ormai alle spalle. Anche per il suo 48 esimo compleanno a settembre aveva pubblicato degli scatti simili in cui aveva spiegato il motivo e la gioia di riuscire a "rivedersi"

«Oggi compio 48 anni - scriveva - , pubblico un selfie audace, ma non tanto per la mia nudità - a quella vi ho anestetizzati da quando ero una teenager - la verità è che per me è ancora complicato guardarmi allo specchio e dirmi che mi voglio bene per davvero. Che mi accetto per quella che sono. Che merito anche io il meglio. Sto facendo degli sforzi incredibili per progredire ma a volte sta vita mi sembra una danza assurda, un passo avanti e due indietro. Non mi piacciono i compleanni, quelli degli altri per niente e i miei ancora meno. Anche quest’anno scappo all’estero pur di non festeggiarlo con “famiglia” (non parlo dei miei figli, con loro ogni giorno è una festa) e “conoscenti” vari. Tirando le somme di quello che ho vissuto quest’anno provo gratitudine, anche se mentre scrivo queste parole sono abbastanza giù, c’ho il groppo in gola. Le mie priorità sono e rimangono solo queste: sobrietà, figli, lavoro. Per prima metto la sobrietà perché senza di essa la mia vita andrebbe a ramengo. Tutto il resto passa e va’ e non lascia traccia. Tutto il resto è così evanescente che neanche rimane attaccato alle pareti del mio ippocampo. Tutto il resto si secca al sole come la frutta. Ho voglia di sbrigarmi ad invecchiare, la vita è bella ma dura troppo».

Sono tantissimi i commenti positivi sotto al suo post, immancabili quelli che vogliono polemizzare a tutti i costi, e la cosa che fa più riflettere è che spesso si tratta di donne «Non c'è bisogno di arrivare a tanto», oppure «Il senso di queste foto?». E che chi addirittura arriva a ipotizzare l'iscrizione alla piattaforma di Onlyfans.

Fortunatamente degli oltre duemila messaggi sotto il post, la maggior parte sono tutti positivi e alcuni davvero divertenti come chi ha notato la marca dello spazzolino o la carta iginica che sta per terminare.