Fabrizio Corona in carcere, il post di protesta e il like di Belen Rodriguez: «Quello che mi avete fatto è imperdonabile»

Fabrizio Corona è da un paio di settimane di nuovo in carcere e le sue condizioni si salute preoccupano parenti e amici. Fabrizio Corona ieri (lunedì 29 aprile) ha compiuto 47 anni e dal suo account Instagram è arrivato un post di protesta per la sua detenzione, a cui l’ex Belen Rodriguez ha messo un like.

Nel post pubblicato dall’account Instagram di Fabrizio Corona si vede una sua foto con un bavaglio sulla bocca, seguita da una didascalia in cui vengono elencate le condanne dell’ex re dei paparazzi: “47 anni – si legge sul social - 6 di Galera 1 di comunità, 12 Anni di processi e 20 giorni di sciopero della fame. QUELLO CHE MI AVETE FATTO È IMPERDONABILE”.

Ai numerosi auguri da parte dei fan, che prendono le parti del loro beniamino, si aggiungono numerosi like, fra cui quello della sua celebre ex, Belen Rodriguez. Grande anche il numero dei follower di Fabrizio Corona preoccupati per il suo stato di salute anche per via della parole della mamma Gabriella che ospite a “Live Non è La D’Urso” ha lanciato il grido d'allarme: “Mio figlio può morire”.