Fabrizio Corona, il figlio Carlos sbarca su Instagram. Ma Nina non approva: «Mi piange il cuore»

Lunedì 3 Settembre 2018, 18:43 - Ultimo aggiornamento: 4 Settembre, 08:19

e il figliosempre più uniti. Da quando Corona è uscito dal carcere non si stacca dal figlio avuto cone lo coinvolge in tutte le sue attività. Insieme si allenano e insieme hanno da poco aperto il profilo Idi Corona jr.Ad annunciarlo, ovviamente via social con un video, è l'ex re dei paparazzi chiedendo ai suoi follower di seguirlo. «Carlos perchè hai deciso di aprire un tuo profilo?», chiede il padre al figlio, entrambi a torso nudo davanti alla telecamera. «Voglio comunicare le mie idee - risponde - Sarà un profilo diverso da quello dei miei coetanei. Voglio parlare della vita, senza influnzarli. non è un profilo commerciale».Il profilo di Carlos, che ha da poco compiuto 16 anni, ha già superato i 60 mila follower in poco meno di mezz'ora, ma la madre, Nina Moric non sembra essere molto felice. Sotto il primo post pubblicato dal piccolo Carlos, Nina ha commentato: «Amore mio, perchè? Mi piange il cuore vita mia».