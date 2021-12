Nina Moric torna ad accusare Belen Rodriguez: «Il peccato e la vergogna sono i tuoi»

Nina Moric tiene il punto. Dopo le dure parole rivolte a Belen Rodriguez, l'ex moglie di Fabrizio Corona torna ad attaccare la modella in una nuova storia su Instagram.

L'accusa di Nina Moric

Dopo averla accusata di aver fatto bere il figlio Carlos e di aver tentato di baciarlo sulle labbra durante il weekend di Natale, Nina Moric si rivolge a quanti hanno dubitato della sua versione dei fatti e scrive: «Non mi dispiace essere chiamata bugiarda dalle persone. Io sono una meravigliosa bugiarda. Però odio essere chiamata bugiarda quando dico la sacrosantissima verità». Il riferimento è all'ex marito Fabrizio Corona, che sulla modella italo-croata ieri aveva scritto: «Questo deve essere il regalo di Natale di Nina. Ricordatevi cosa aveva combinato un anno fa. Ormai la sua cattiveria infinita, prima o poi si fa sentire sempre, perché è insita dentro di lei».

La replica di Nina Moric a Belen Rodriguez

Ma non finisce qui perché Nina Moric ha continuato ad attaccare anche Belen Rodriguez: «A te che hai abusato: il peccato è tuo, il reato è tuo, e anche la vergogna è tua. Una persona che vive nella negazione dipingerà un’immagine di se stessa come vittima o anche innocente in tutti gli aspetti. Saranno offesi dalla verità. Ma ciò che si fa al buio, alla fine verrà alla luce. Il tempo ha un modo di mostrare i veri colori delle persone».

Ieri Nina Moric aveva pubblicato l'estratto di una conversazione con il figlio Carlos in cui il ragazzo chiedeva alla madre di poter tornare a casa dopo alcuni presunti abusi subiti da parte di Belen. «Belen mi ha fatto bere, voleva fami fumare, mi ha baciato in bocca. Voleva che la baciassi in bocca pure mio padre. Belen è una cretina, portami via da questo paese, voglio stare con la mamma. Mi manchi!».

La smentita del figlio Carlos

Il contenuto della chat è stato prontamente smentito dal figlio di Nina Moric e Fabrizio Corona, che ha sbugiardato la madre sui social: «Sono state pubblicate delle dichiarazioni in merito a dei messaggi inviati fra me e mia madre che sono tutto frutto della sua immaginazioni. Falsi. Belen non l’ho mai vista. Quelle cose riportate non sono vere. Belen, essendo una madre, non mi ha mai fatto questo ed inoltre non si sarebbe mai permessa. Non credete a queste str*nzate, vi voglio bene». Nonostante le parole del figlio, Nina Moric continua a mantenere la sua posizione. E Belen a ignorarla.