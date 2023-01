Un posto al sole, il bacio gay fa scoppiare la polemica contro la Rai: «Turbate i minori»

Un posto al sole finisce al centro delle polemiche per una scena gay. Il bacio tra Sasà e Castrese, interpretati da Cosimo Alberti e Peppe Romano, ha infiammato molti degli appassionati che ogni giorno si siedono davanti al televisore per seguire la storica soap opera Rai.

La scena è andata in onda nella puntata di lunedì 2 gennaio, in prima visione. Dopo il bacio tra i due personaggi, sono stati tantissimi i commenti di sdegno scritti sui social. Da «che schifo» a «turbate i minori», l'idea degli sceneggiatori di aprirsi a una storia omosessuali non è piaciuta ai tradizionalisti, che ora chiedono un passo indietro. Negli episodi precedenti, gli autori avevano cercato di "preparare" gli spettatori, mostrando l'interessamento di Sasà per Castrese.

Ma mi spiegate una cosa ma come é possibile che un bacio turba un minore? Ma la finiamo di essere così omofobi, ma siamo nel 2023,per non parlare dell'altro commento che lasciano stare #upas #loveislove sono così carini e teneri, ora non si può mettere un bacio in prima serata pic.twitter.com/yrHIg8WSdH — Simona💚🐒 (@simy90sc_simona) January 3, 2023

Ma dopo il bacio, la questione che riguarda la televisione di stato è scoppiata. Un posto al sole è la soap tradizionalmente più vista dalle nonne d'Italia e finora non si era mai toccato il tema dell'omosessualità. E se c'è chi si è scandalizzato per l'evento, ci sono anche gli spettatori che hanno applaudito il momento di tenerezza: «Siamo nel 2023, non scandalizzatevi», scrive un utente su Twitter.