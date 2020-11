Fabrizio Corona e il giallo del matrimonio, dopo le pubblicazioni e il post di Lia arriva la sua verità

Fabrizio Corona si sposa? Ha fatto scalpore la notizia rilanciata da Dagospia secondo cui l'ex re dei paparazzi sarebbe pronto a convolare a nozze con una donna di 50 anni di nome Pasqualina. Il gossip sta facendo il giro del web ed ecco che il diretto interessato decide di fare la smentita ufficiale attraverso Novella 2000. Al magazine racconta che non c’è alcun matrimonio in vista, negando dunque quanto annunciato e alimentando il giallo sulle pubblicazioni affisse al Comune di Roma il 19 novembre.

Corona ha detto al settimanale che «tutto ciò che è emerso negli ultimi giorni sarebbe finto e non corrisponderebbe assolutamente alla realtà. Anzi, ogni cosa che è stata affermata non ha fondamenti di verità». Sui social, intanto, nessun commento alla notizia. La presunta futura moglie di Corona, Pasqualina Del Grosso, detta Lia, è amministratrice dell’agenzia di comunicazione Luxury Creative Agency e in passato ha ricoperto il ruolo di assistente personale di un chirurgo molto amico di Lele Mora.

Il giallo si infittisce guardando i canali social di Lia. Cinque giorni prima dello scoop, la donna che secondo Dagospia frequenterebbe Corona da 5 anni ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post che ritrae due fedi nuziali, con la didascalia «Quanto tempo è per sempre? A volte solo un secondo. E quanto tempo è un secondo? Quando ami, un’eternità» e i suoi ringraziamenti a chi le rivolge messaggi di auguri e congratulazioni.

