Fabrizio Corona si sposa, l'annuncio dopo le pubblicazioni: «Una 50enne pazza di lui...»

Fabrizio Corona sarebbe pronto a sposare Pasqualina, detta Lia. Secondo quanto riporta Dagospia, che mostra le pubblicazioni di matrimonio affisse al Comune di Milano lo scorso 19 novembre, i due starebbero insieme da cinque anni e lei sarebbe «pazza di lui». L'ex agente dei vip è stato già sposato con Nina Moric, dalla quale ha avuto l'unico figlio Carlos. Proprio l'ex moglie aveva parlato di una donna di 50 anni al suo fianco.

Lea è amministratrice dell’agenzia di comunicazione Luxury Creative Agency e in passato ha ricoperto il ruolo di assistente personale di un chirurgo molto amico di Lele Mora. Nessuno dei due ha confermato o smentito la notizia. Su Instagram Nina Moric ha anche aggiunto che Corona è legato a Lia, ma avrebbe un flirt con la venezuelana Mariana Rodriguez.

Fabrizio Corona ha parlato della sua vita privata e professionale nel libro "Come ho inventato l'Italia". Ha dichiarato di non essere mai stato davvero innamorato e che i sentimenti per la madre di suo figlio e per Belen Rodriguez non erano sinceri.

Ultimo aggiornamento: 21:02

