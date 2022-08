Federica Panicucci, imprevisto in vacanza: «Siamo fuggiti dalla spiaggia»

Federica Panicucci, le vacanze della conduttrice tv: Italia-Maldive e ritorno, ma non mancano gli imprevisti. Una cosa è certa: i giorni di ferie sono sempre piuttosto movimentati.

Federica Panicucci, ritorno in Italia dopo le Maldive

Federica Panicucci e il marito Marco Bacini, alla fine di luglio, erano partiti per le Maldive. Un luogo paradisiaco, dove però hanno dovuto affrontare un piccolo imprevisto: la perdita dei bagagli. La coppia, come rivelato dalla stessa conduttrice, si è ritrovata per un giorno e mezzo con un solo spazzolino da denti e una sola t-shirt. Una piccola disavventura, non sufficiente comunque a rovinare la vacanza in un posto da sogno. Federica Panicucci e suo marito sono poi rientrati in Italia, passando alcuni giorni prima a Portofino e poi a Forte dei Marmi.

Federica Panicucci, la disavventura a Forte dei Marmi

Il maltempo che da oltre due giorni sta interessando la Toscana ha causato uno spiacevole fuori programma a Federica Panicucci. «Eccoci, volevamo farvi un saluto. Siamo tornati a Forte dei Marmi ma il tempo non era il massimo. Insomma, è venuta una specie di tromba d'aria e a un certo punto siamo scappati dalla spiaggia» - ha raccontato ai follower sui social la conduttrice - «Abbiamo mangiato in uno dei nostri ristoranti preferiti e volevamo semplicemente mandarvi un saluto. Tutto qua, ecco, soprattutto Marco».

Federica Panicucci e le ferie prima della nuova stagione

La conduttrice si sta godendo qualche settimana di necessario relax. Federica Panicucci, infatti, all'inizio della prossima stagione televisiva raddoppierà i propri impegni: non solo tornerà a condurre Mattino 5, ma sarà anche il volto della nuova edizione di Back to School, sempre su Canale 5.