Fedez e l'addio al celibato, pigiama party tutto al maschile: coppe di champagne e ping pong in casa

Back home ❤️ Un post condiviso da Fedez (@fedez) in data: Ago 27, 2018 at 3:36 PDT

Venerdì 31 Agosto 2018, 14:48 - Ultimo aggiornamento: 31-08-2018 15:19

Fedez e la sua ultima notte da scapolo a Milano. Il rapper milanese ha festeggiato il suo addio al celibato con un party casalingo tutto al maschile. Nelle storie di Instagram , Fedez mostra alla futura moglie Chiara Ferragni (già in Sicilia con il piccolo Leone) la trasformazione del tavolo del soggiorno in un campo da ping pong.Con gli amici, il futuro sposo brinda in preziosi calici (che dovrebbero essere il regalo di Versace) e poi parte la sfida sportiva.«Un vero e proprio pigiama party», lo definisce Fedez. Un addio soft al mondo degli scapoli, prima di volare a Noto per le nozze.