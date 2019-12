Fedez nudo su Instagram: Chiara Ferragni pubblica la foto vietata ai minori di 18 anni

Vietato ai minori di 18 anni. Fedez nudo su Instagram, con il lato B oscurato solo dal bollino rosso nella foto pubblicata da Chiara Ferragni. Un selfie allo specchio della fashion blogger immortala il marito come mamma lo ha fatto. «Always photobombing my pics», l'accusa scherzosamente rivolta dalla Ferragni a Fedez, colpevole di infilarsi sempre nelle foto social della mogliettina.

Neanche a dirlo la foto ha riscosso un grandissimo successo, ma anche qualche piccola delusione tra le fan al femminile: «Perché vietato ai minori di 18 anni? È solo un cu**tto». Per gli uomini invece inevitabili le richieste: «Senza offesa per Fedez, ma preferiamo te», rivolto a Chiara Ferragni.

Come raccontano le numerose foto e le stories sui social i Ferragnez in questi giorni stanno passando le vacanze di Natale con il piccolo Leone sulle Dolomiti, a Madonna di Campiglio, in un albergo extralusso, il Lefay Resort & Spa Dolomiti.



