Fedez scomparso dai social, Chiara Ferragni svela il motivo e intanto gli prepara un regalo degno di uno sceicco

Martedì 1 Ottobre 2019, 13:04 - Ultimo aggiornamento: 01-10-2019 13:27

La scomparsa didai social non può passare inosservata. La sua vita e quella disono costantemente documentate da stories e post su. Parafrasando una citazione morettiana "lo si nota ancora di più se non posta". Il cantante non pubblica nulla da una settimana ed è la moglie a svelare il motivo di quest'assenza. Eppure solo qualche giorno fa Chiara aveva espresso il desiderio di avere un altro bambino , un fratellino o una sorellina perinvece, ha spiegato in più occasioni di volersi prendere una pausa dal lavoro e dalla popolarità. Se ne parla anche nel documentario sulla vita della bionda influencer". Che sia arrivato il momento giusto? Nella didascalia di uno scatto di coppia viene svelato il motivo di questa latitanza. «Mi manca il mio sexy Fede - ha scritto la Ferragni a corredo di un post pubblicato un giorno fa - È stato via una settimana per lavoro e probabilmente mancherà ancora un'altra settimana».Tutto lascia pensare che stia registrando qualche nuovo progetto discografico e che il lavoro andrà avanti ancora qualche giorno. Solo allora il cantante potrà riabbracciare la sua Chiara e il figlio Leone. Intanto, però, nelle stories del suo account Chiara racconta delL'idea è quella di mandarlo in vacanza con gli amici. Un viaggio da sceicchi, è il caso di dire, perché la destinazione prescelta sarebbeIl prossimoFedez compiee la cifra tonda non può che essere festeggiata alla grande. L'anno scorso il party tra i prodotti del supermercato è stato molto discusso. Quest'anno presumibilmente nessuno avrà da ridire.