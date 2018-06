Filippa Lagerback e Daniele Bossari, viaggio di nozze a Marrakech: ecco le foto della luna di miele

Giovedì 7 Giugno 2018, 12:34 - Ultimo aggiornamento: 07-06-2018 13:25

Il loro è stato un matrimonio da sogno che prosegue anche per la luna di miele. Filippa Lagerback e Daniele Bossari per il loro viaggio di nozze hanno scelto Marrakech.La vacanza, per loro stessa ammissione, non sarà lunghissima, di sicuro sarà piena di comfort, poichè la neo coppia alloggerà le lussuosissimo Four Season considerato uno degli hotel più belli del mondo. Sui social stanno iniziando a condividere le prime foto e vidono e appaiono più innamorati che mai. A passeggio tra i giardini Bossari dice: «Sembra di essere nel giardino dell'Eden, anzi siamo nel giardino dell'Eden» poi guarda Filippa e si scambiano un dolcissimo bacio per la gioia di tutti i fan che li seguono passo dopo passo.