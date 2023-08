Nunzia De Girolamo, niente vacanza: «Un solo giorno della mia estate»

Estate in diretta è un programma condotto da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini e ha conquistato il cuore degli spettatori fin dalla sua prima edizione. Il programma continua ad essere un punto di riferimento per i telespettatori soprattutto grazie alla freschezza e alla varietà dei contenuti in ogni puntata. Nelle ultime ore però Nunzia De Girolamo ha pubblicato nelle sue Instagram stories una foto con una didascalia a corredo che non è passata inosservata ai suoi fan. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Nunzia De Girolamo ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram dove si mostra a mare a Bisceglie, in provincia di Barletta.

La conduttrice appare rilassata e con i capelli al vento mentre mostra il paesaggio che la circonda. Ma Nunzia De Girolamo ha voluto fare una piccola precisazione e ha spiegato ai suoi fan: «Un solo giorno la mia estate». Con questa frase la conduttrice ha lasciato intendere che, per il lavoro, non è riuscita ad andare in vacanza per più giorni.

Al di là di tutto, per Nunzia De Girolamo non sembrerebbe essere un problema: sorridente e illuminata dal sole si gode questi momenti di spensieratezza.