Verissimo, Giorgia Palmas e Filippo Magnini: lui racconta la proposta di matrimonio: «Ho voluto farla nella nostra nuova casa»

Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno voluto raccontare a Verissimo il momento in cui il campione di nuoto le ha chiesto di sposarla. Intervistati da Silvia Toffanin hanno ricordato la sera di Natale quando Magnini ha organizzato tutto nei minimi dettagli. A tal riguardo Giorgia Palmas dice subito che è stato qualcosa di stupefacente per lei e aggiunge: «I miei genitori mi hanno detto "noi non pensavamo esistessero ancora cose del genere"».

LEGGI ANCHE Giorgia Palmas e Filippo Magnini e il matrimonio, viaggio di nozze anticipato a Dubai

Raccontano cosa è successo. Filippo Magnini spiega che tutto è iniziato nelle due settimane prima del Natale: «Io con la scusa che c'erano gli ultimi regali da fare, uscivo spesso, ero più sfuggente perché volevo organizzare la proposta». Poi prosegue: «Dopo il 24 sera, il nostro primo Natale in famiglia, nella nostra casa a Milano, con tutti i nostri genitori e affetti, intorno alla mezzanotte ho detto a tutti che dovevamo uscire e di mettere il cappotto». Giorgia spiega di essere rimasta stupefatta, racconta di essere uscita di casa semi struccata e in pigiama: «Saliamo in macchina io, Filippo, Sofia, e i genitori di Giorgia».

I due aggiungono un dettaglio, dicendo che hanno preso una nuova casa a Milano, dove andranno a vivere, ma per ora è una casa da ristrutturare, quindi non ha nemmeno l'energia elettrica: «Mi hanno messo in macchina bendata, poi ho realizzato che mi avevano portata nella nostra nuova casa, della quale non avevamo nemmeno le chiavi». Filippo racconta di aver addobbato la sala nuova come se fosse vissuta e come vorrebbe che sarà quando andranno a viverci tutti insieme. Giorgia aggiunge dicendo che per lei il suo regalo era quello, era commossa e felice. Filippo poi prosegue: «A quel punto mi sono inginocchiato e le ho chiesto di sposarmi», Giorgia aggiunge: «Anche io mi sono inginocchiata, ho detto sì, ed è venuta ad abbracciarci anche Sofia che era emozionatissima».

A quel punto Silvia Toffanin manda in onda il video che Filippo Magnini ha registrato e si commuove insieme a Giorgia dopo l'abbraccio di Sofia. Giorgia poi spiega che l'intenzione è di sposarsi molto a breve: «Vorremmo riuscirci a fine marzo, anche se non è facile fare tutto in pochi mesi, ma noi ci speriamo».

Ultimo aggiornamento: 16:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA